Garlasco dubbi sulle parole della madre di Sempio | nuove testimonianze

A Garlasco, la madre di Sempio ha fornito nuove testimonianze che sollevano dubbi sulle sue parole riguardo al caso di Chiara Poggi. Il delitto avvenuto nel 2007 nella villetta di famiglia in provincia di Pavia resta al centro dell’attenzione, con le indagini ancora aperte e numerosi interrogativi irrisolti. La vicenda, tra cronaca e inchieste giudiziarie, continua a essere oggetto di attenzione pubblica.

Il delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi decenni in Italia, continua a far emergere nuovi interrogativi a distanza di anni dall'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in provincia di Pavia. Nonostante le sentenze e le lunghe battaglie giudiziarie, il caso resta al centro del dibattito mediatico e investigativo, alimentato da testimonianze, ricostruzioni e dettagli che periodicamente tornano alla ribalta. Negli ultimi giorni l'attenzione si è concentrata su una figura rimasta finora ai margini del racconto mediatico: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio.

