Durante un evento al Maradona, l’ex attaccante belga ha commentato il futuro tecnico del Napoli, affermando che il suo preferito non è più disponibile perché ha accettato di allenare un’altra squadra. Ha inoltre sottolineato che, secondo lui, la scelta dovrebbe ricadere su un allenatore con esperienza in Serie A. La sua presenza sul campo ha riacceso le discussioni sulla possibile guida tecnica della squadra.

Dries Mertens torna al Maradona e riaccende il dibattito sul successore di Conte: l’ex attaccante belga, impegnato nella sfida tra Napoli Legends e World Legends, ha detto la sua sul prossimo allenatore del Napoli. Mertens: “Napoli è sempre casa, Conte ha fatto cose bellissime”. L’olandese ha parlato con emozione del ritorno al campo: “Dopo un anno fermo è sempre più difficile. Quando hai qualche calciatore al tuo fianco, qualcosa di meglio viene fuori. Anche quando vai lontano, poi torni. Perché questa è sempre casa”. Le parole di Mertens rispecchiano il legame indissolubile tra il giocatore e la piazza partenopea, dove ha trascorso i migliori anni della sua carriera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Parla l’ex: “Chi vorrei sulla panchina del Napoli? È andato all’Atalanta”

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