Ilary Blasi parla per la prima volta del matrimonio e svela un dettaglio sulla data | Vorrei Sal Da Vinci come cantante

Ilary Blasi ha deciso di parlare per la prima volta del suo matrimonio e ha menzionato una preferenza musicale per il giorno delle nozze, specificando di voler Sal Da Vinci come cantante. La sua presenza su Instagram il 15 febbraio con una foto di un grande diamante ha attirato molta attenzione, ma finora non aveva commentato ufficialmente le voci sulle nozze con Bastian Muller, al suo fianco da oltre tre anni.

La foto del grande diamante postata su Instagram il 15 febbraio ha fatto parlare, e molto. Ma in tutti questi giorni Ilary Blasi non aveva mai rilasciato dichiarazioni sulle possibili nozze con Bastian Muller, l’uomo che da oltre tre anni è al suo fianco. Lo ha fatto per la prima volta in. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Ilary Blasi su Sal Da Vinci: “Doveva venire ai 18 anni di Chanel, io e Selvaggia potremmo dividerlo al matrimonio”Ilary Blasi rilascia l'intervista al settimanale Chi per la partenza del suo Grande Fratello Vip 2026.

Sal Da Vinci invitato speciale al matrimonio di Selvaggia Lucarelli: il cantante ha accettato in diretta TVC’è una promessa che adesso fa il giro del web, e porta la firma di uno degli artisti più amati del momento.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ilary Blasi

Temi più discussi: Ilary Blasi parla della figlia Chanel a Pechino Express: Mi ha sorpreso che abbia accettato perché è pigra; Un divorzio e due matrimoni per Ilary Blasi e Totti, il ritorno in tv di Barbara D'Urso e l'influencer speciale di Olly; Grande Fratello Vip 2026: Ilary Blasi parla della novità di questa edizione e svela cosa ne pensa di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici; Mi piace dare gli ordini, l'ho imparato dalla mamma. Non posso vivere senza il gel per le sopracciglia e sono anaffettiva: faccio fatica anche a dare un abbraccio: parla Chanel Totti.

Ilary Blasi parla della figlia Chanel a Pechino Express: Mi ha sorpreso che abbia accettato perché è pigraA sorprendere la conduttrice è stata infatti la scelta della figlia Chanel Totti di partecipare a Pechino Express. Una decisione che, come ha raccontato la stessa Blasi in un’intervista a TV Sorrisi e ... today.it

Guendalina Tavassi commenta il cast del GFVip8 (e parla di Ilary Blasi): Non ci sono. Non è che decido ioInfluencer, showgirl, tra i volti Mediaset più amati: lei è Guendalina Tavassi, 40 anni. Ex concorrente di GF e Isola dei Famosi, nella serata di ieri 8 marzo ha parlato (anche) del nuovo cast del Gra ... today.it

Ilary Blasi svela un retroscena sulla festa dei 18 anni di Chanel. E c'entra Sal Da Vinci: https://fanpa.ge/mB1vP - facebook.com facebook

Ilary Blasi torna al timone della nuova edizione del "Grande Fratello Vip", in partenza il 17 marzo: «Con me anche Cesara Buonamici e @stanzaselvaggia. Sono curiosa e felice di questo nostro tris di donne perché, quando lavoro, faccio sempre squadra». @ x.com