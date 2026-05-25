Rivoluzione sulla panchina italiana | coinvolte Milan Napoli Lazio e Atalanta
Nelle ultime settimane, quattro club di Serie A hanno cambiato allenatore. Milan, Napoli, Lazio e Atalanta hanno annunciato ufficialmente le dimissioni o le sostituzioni di alcuni tecnici. Le operazioni sono state comunicate con comunicati ufficiali e si sono verificate in tempi ravvicinati, portando a un generale fermento tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La stagione si prepara a ripartire con nuove guide tecniche per le squadre coinvolte.
Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: La Serie A vive uno de los veranos más convulsos de los últimos años. Los movimientos en los banquillos se suceden a velocidad de vértigo y varios gigantes del calcio ya han iniciado una auténtica reconstrucción. La salida de Antonio Conte del Nápoles ha desencadenado un efecto dominó que amenaza con cambiar por completo el mapa competitivo del fútbol italiano. –> –> –> Mientras tanto, Gennaro Gattuso apunta a la Lazio, Maurizio Sarri se acerca a la Atalanta y el AC Milan ha decidido prescindir de Massimiliano Allegri tras una temporada decepcionante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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