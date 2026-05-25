Rivoluzione sulla panchina italiana | coinvolte Milan Napoli Lazio e Atalanta

Notizia in breve

Nelle ultime settimane, quattro club di Serie A hanno cambiato allenatore. Milan, Napoli, Lazio e Atalanta hanno annunciato ufficialmente le dimissioni o le sostituzioni di alcuni tecnici. Le operazioni sono state comunicate con comunicati ufficiali e si sono verificate in tempi ravvicinati, portando a un generale fermento tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La stagione si prepara a ripartire con nuove guide tecniche per le squadre coinvolte.