Giovanni Carnevali ha dichiarato che non ci sono stati contatti o trattative con il Milan riguardo a un possibile trasferimento. L’amministratore delegato del Sassuolo ha precisato che non ci sono proposte o accordi in corso tra le due società. Carnevali ha inoltre sottolineato che al momento non ci sono situazioni aperte in merito a questa possibilità. La comunicazione si è concentrata esclusivamente sulla mancanza di rapporti o negoziati tra il club e il Milan.

Nel bel mezzo della rivoluzione, in Casa Milan continuano a lavorare per definire quella che sarà la futura dirigenza del Milan. Direttamente dal Principato di Monaco, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, seguito anche in passato dai rossoneri, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato neroverdi ha voluto parlare dei possibili contatti con il Milan legati al ruolo di amministratore delegato. Nonostante il profilo di carnevali scuota da tempo grande stima in Casa Milan, il dirigente neroverdi ha voluto smentire qualsiasi tipo di contatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Parla Carnevali: “Milan? Non c’è assolutamente nulla, nessun contatto”

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CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

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