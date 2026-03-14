Gol Krstovic parla Marelli | Il contatto su Dumfries? Giusto non fischiare Su Frattesi non vedo un contatto da calcio di rigore perché…

Marelli ha commentato due episodi durante una partita: il contatto tra Krstovic e Dumfries e un presunto fallo su Frattesi. Ha affermato che non era giusto fischiare il contatto su Dumfries e che nel caso di Frattesi non si trattava di un fallo da calcio di rigore. Questi sono i principali punti analizzati dall’arbitro.

Inter News 24 Gol Krstovic, Marelli analizza così i due episodi tanto discussi: dal contatto di Dumfries al “fallo” su Frattesi. Il finale incandescente di Inter-Atalanta ha lasciato in dote feroci proteste da parte dei nerazzurri di Cristian Chivu, in particolare per la gestione dei contatti nelle due aree di rigore. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti il pareggio bergamasco e un presunto penalty non assegnato a Frattesi. Tuttavia, l’analisi tecnica di Luca Marelli negli studi di DAZN ha gettato acqua sul fuoco, sostenendo la linea adottata dal direttore di gara Manganiello e l’operato della sala video in entrambi gli episodi contestati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Krstovic, parla Marelli: «Il contatto su Dumfries? Giusto non fischiare. Su Frattesi non vedo un contatto da calcio di rigore perché…» Articoli correlati Leggi anche: Marelli: “Il rigore? Frattesi è in anticipo. ma non c’è un vero e proprio calcio, non vedo un contatto da rigore, per me i rigori sono una cosa seria” Inter-Atalanta, Marelli spiega: “Su Dumfries giusto lasciar correre. Frattesi? Contatto molto leggero”L'Inter ha pareggiato in casa contro l'Atalanta, offrendo al Milan una grande occasione per portarsi a -5. Contenuti e approfondimenti su Gol Krstovic Argomenti discussi: Rabbia Inter, l'Atalanta pareggia e scoppia il caos: espulso Chivu. Inter-Atalanta, pareggio fra mille polemiche: il commento di Marelli è spiazzanteMille polemiche dopo il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta: il commento di Marelli sull'episodio è spiazzante ... spaziointer.it Video Lecce Juve Stabia (2-0)/ Gol e highlights: Krstovic e Kaba! (Coppa Italia, 15 agosto 2025)Video Lecce Juve Stabia (risultato finale 2-0) gol e highlights della gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2025/2026. VIDEO LECCE JUVE STABIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI Allo ... ilsussidiario.net