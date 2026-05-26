Il regista ha annunciato di voler realizzare un western nello stile di Sergio Leone. La sua dichiarazione è stata resa nota durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sul progetto. La sua intenzione è di creare un film che integri elementi del genere western con il suo stile personale. Nessuna data di uscita o cast è stata ancora comunicata. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del regista.

Ci sono registi che quanto più riescono a cogliere e interpretare l'anima del proprio Paese e della propria cultura, tanto più riescono a parlare al mondo intero. Park Chan-wook è uno di questi. Due appuntamenti dedicati al regista sudcoreano sono tra gli eventi principali della 27esima edizione de La Milanesiana ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi che, al Volvo Studio Milano, sottolinea l'importanza di avere in Italia uno dei registi più apprezzati del cinema mondiale. Park Chan-wook è infatti tra i più influenti protagonisti del cinema contemporaneo. Durante l'incontro ha affrontato diverse tematiche inerenti al suo percorso creativo, dagli inizi animati dalla lotta: «I giovani di tutta la Corea erano mossi dalla rabbia per la dittatura, quella ci faceva lottare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Park Chan-wook: "Farò un western alla Sergio Leone"

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