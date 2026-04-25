Al Festival di Cannes si aspetta l'uscita di un nuovo western diretto da Park Chan-Wook, noto per il film Oldboy. Nel cast figurano attori come Matthew McConaughey, Austin Butler e Pedro Pascal. La presenza di questi nomi ha generato molta attenzione tra gli addetti ai lavori, rendendo il film uno dei titoli più attesi di questa edizione. La produzione coinvolge un cast di alto livello e si inserisce nel panorama delle anteprime cinematografiche.

Il leggendario regista di Oldboy approda al genere western con un cast stellare che include Matthew McConaughey, Austin Butler e Pedro Pascal, preannunciando uno dei titoli più caldi del mercato cinematografico di Cannes. Proprio alla vigilia del Festival di Cannes, Park Chan-Wook scuote Hollywood: ha deciso di giocare a carte scoperte presentando quello che si preannuncia come il pacchetto cinematografico più esplosivo della stagione. Il regista coreano ha infatti radunato un manipolo di stelle per il suo attesissimo thriller western, The Brigands of Rattlecreek. Vendetta sotto la pioggia: l'epica violenta di Park e Zahler A cavalcare tra...🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matthew McConaughey e Pedro Pascal nel nuovo western di Park Chan-Wook sono tra i più attesi a Cannes

Notizie correlate

In arrivo il nuovo film di Park Chan-wook: “The Brigands of Rattlecreek”. Nel cast Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal e Tang Wei Park Chan-wook ha riunito un cast stellare per il suo prossimo film, il thriller western “The Brigands of Rattlecreek“: il premio Oscar Matthew...

Cannes 2026: Park Chan-wook è il nuovo Presidente di GiuriaCome riportato ufficialmente da Deadline, sarà il maestro sudcoreano Park Chan-wook a presiedere la giuria internazionale che assegnerà la Palma...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Park Chan-wook incontra S. Craig Zahler: nasce un western ultra-violento con un cast stellare; Park Chan-wook dirige un western con un cast stellare; The Gentlemen su Sky Cinema Uno - Guida TV.

Matthew McConaughey e Woody Harrelson potrebbero essere fratelli: ecco perchéMatthew McConaughey e Woody Harrelson fratelli? È stato lo stesso Matthew McConaughey a raccontare i particolari di questa storia nel corso del podcast Lets Talk Off Camera di Kelly Ripa. L'attore, ... gazzetta.it

Woody Harrelson e Matthew McConaughey sono fratelli?Woody Harrelson e Matthew McConaughey saranno presto insieme sul piccolo schermo; eppure è sempre più insistente, in queste ore, la voce che vedrebbe i due uniti da un legame più profondo: quello di ... ilgiornale.it

Deadline annuncia che Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal e Tang Wei saranno i protagonisti di The Brigands of Rattlecreek, il nuovo thriller western diretto da Park Chan-Wook. x.com

Il casting a Iseo per il film di Netflix è un successo Il casting per il nuovo film Netflix Positano, con protagonisti Matthew McConaughey e Zoe Saldaña, ha visto una partecipazione ampia e variegata, con giovani, famiglie, amici e colleghi di lavoro pronti a met - facebook.com facebook