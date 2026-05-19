Cannes Park Chan-wook | l’arte non deve separarsi dalla politica

Al festival di Cannes, il regista Park Chan-wook ha affermato che l’arte non deve distanziarsi dalla politica, suscitando discussioni tra il pubblico e i colleghi. In un’altra occasione, durante un evento a Berlino, le scelte estetiche di un noto regista sono state al centro di polemiche, dopo che la sua posizione di neutralità ha sollevato molte domande. Questi eventi evidenziano come le decisioni artistiche e le posizioni politiche siano spesso intrecciate nel mondo del cinema internazionale.

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