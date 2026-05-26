Parità di genere | la provincia di Padova in testa per numero di imprese che hanno acquisito la certificazione

Da padovaoggi.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La provincia di Padova si distingue come quella con il maggior numero di imprese certificate per la parità di genere nella regione. In totale, sono 187 le imprese certificate su 771 in Veneto, rappresentando il 24% del totale regionale. La certificazione è stata ottenuta da imprese di diversi settori, contribuendo a questa quota significativa. Il dato è stato reso noto attraverso un rapporto regionale sulla certificazione di genere.

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Spetta alla provincia di Padova il primato regionale per numero di imprese che hanno acquisito la certificazione di parità di genere, con ben 187 realtà su 771 a livello Veneto, il 24% del totale. Il dato, frutto di un’analisi di Unioncamere, aggiornato al 3 marzo 2026, è emerso oggi, 26 maggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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