Imprese OMR Automotive ottiene la certificazione per la Parità di Genere

Un'azienda attiva nel settore della componentistica automotive ha ricevuto la certificazione per la Parità di Genere secondo la norma UNIPdR 125:2022. La certificazione, rilasciata da un ente di certificazione, deriva da un processo di valutazione indipendente che ha verificato la solidità e l’efficacia del sistema di gestione adottato dall’azienda. Questo riconoscimento attesta l’impegno dell'impresa nel promuovere pari opportunità tra i generi.

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