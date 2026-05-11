Imprese OMR Automotive ottiene la certificazione per la Parità di Genere
Un'azienda attiva nel settore della componentistica automotive ha ricevuto la certificazione per la Parità di Genere secondo la norma UNIPdR 125:2022. La certificazione, rilasciata da un ente di certificazione, deriva da un processo di valutazione indipendente che ha verificato la solidità e l’efficacia del sistema di gestione adottato dall’azienda. Questo riconoscimento attesta l’impegno dell'impresa nel promuovere pari opportunità tra i generi.
OMR Automotive, azienda nel campo della componentistica automotive, ha ottenuto la certificazione per la Parità di Genere UNIPdR 125:2022, rilasciata da ICIM a seguito di un processo di valutazione indipendente che ha attestato la solidità e l’efficacia del sistema di gestione adottato dal.🔗 Leggi su Today.it
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