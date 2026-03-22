Aziende sanitarie Parità di genere c’è la certificazione

Le aziende sanitarie della provincia di Ferrara hanno ottenuto il rinnovo della certificazione di genere, conseguito per la prima volta nel febbraio 2024. Questo riconoscimento attesta il loro impegno nel promuovere politiche di parità di genere e viene confermato con il recente rinnovo. La certificazione rappresenta un risultato ufficiale del loro percorso di miglioramento in questo settore.

Confermato il rinnovo della Certificazione di genere per le aziende sanitarie ferraresi, conseguita nel febbraio 2024, a dimostrazione dell’impegno di miglioramento continuo nello sviluppo delle politiche per la parità di genere. La conferma è arrivata dall’ente certificatore Rina Service, al termine dell’audit svolto nei giorni scorsi e teso ad accertare l’andamento del processo aziendale di applicazione del sistema di gestione per la parità di genere dell’azienda Usl e dell’azienda ospedaliero-universitaria, conforme alla prassi di riferimento UniPdR 125:2022. "Il rinnovo del riconoscimento della Certificazione di genere per entrambe le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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