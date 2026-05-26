"Il nome la dice lunga perché la denominazione ‘Parco aperto’ nasce in inverno per far capire che la riserva non chiude nel periodo invernale ma attraversa tutte le stagioni. Poi ci è ’sfuggita’ di mano come esperienza". Ci pensa il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci, a spiegare il perché di ’Parco aperto’, raccontando le sfide per creare un cartellone culturale a 360 gradi all’interno dell’area protetta maremmana per eccellenza. "In questi anni ‘Parco aperto’ è cresciuto ed è uno strumento per veicolare visioni e valori del Parco che caratterizzano le politiche di conservazione di un’area protetta, non possiamo raccontare ciò che facciamo solo con il linguaggio della scienza, ma lo vogliamo fare con la cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parco della Maremma. La cultura in area protetta

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