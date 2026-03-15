Due elicotteri statunitensi sono atterrati nel Parco delle Madonie, precisamente nell’area protetta di Piano Catarineci, suscitando la reazione dei sindaci della zona. Le immagini degli atterraggi sono state condivise e hanno attirato l’attenzione sulla presenza militare nell’area naturale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle ragioni di questo intervento. La questione ha generato reazioni tra gli amministratori locali.

Due elicotteri americani atterrano in un’area protetta in Sicilia, scatenando le proteste dei sindaci. I due velivoli della marina militare statunitense hanno sorvolato il Parco delle Madonie e si sono posati sul terreno a Piano Catarineci in zona A, area con il livello massimo di tutela ambientale. L’operazione è stata resa pubblica con diverse fotografie sugli stessi profili social della stessa US Navy, suscitando però forti perplessità sull’autorizzazione. L’atterraggio degli elicotteri Usa L’atterraggio dei due elicotteri è stato immortalato dalla marina militare americana con tanto di foto pubblicate sui profili social dell’US Navy. Il servizio fotografico ritrae i due velivoli con lo sfondo mozzafiato del Parco delle Madonie con la didascalia “Sea Hawks sulla Sicilia”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaci

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