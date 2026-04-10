Guerra in Iran e crisi energetica | A rischio servizi essenziali per cittadini e imprese

Una crisi nel settore dell’autotrasporto colpisce il paese, con il comparto che si trova ad affrontare costi energetici e carburanti in rapido aumento. La situazione ha portato a un peggioramento dei servizi essenziali per cittadini e imprese, secondo quanto segnalato da Confartigianato Imprese Sondrio. La crisi energetica, alimentata anche dal conflitto in Iran, mette a rischio le attività di trasporto di merci e persone, rendendo difficile mantenere gli standard di servizio.

Confartigianato Imprese Sondrio lancia un forte allarme sulla situazione sempre più critica del comparto dell’autotrasporto, sia merci sia persone, duramente colpito dall’impennata dei costi energetici e dei carburanti.Le tensioni internazionali e lo shock energetico in atto stanno determinando. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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