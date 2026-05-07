Il Gruppo Plures continua a espandersi, offrendo servizi essenziali a circa due milioni di persone in Toscana e nell’Italia centrale. Con una forza lavoro che supera le 6.000 unità, l’azienda si posiziona come uno dei principali attori nel settore dei servizi e del lavoro in questa regione. La sua crescita si riflette nell’ampliamento delle attività e nel rafforzamento della presenza sul territorio.

Il Gruppo Plures si consolida come gigante del lavoro e dei servizi in Toscana e nell’Italia centrale, contando oggi su una forza lavoro di oltre 6.400 dipendenti. La multiutility opera attraverso un modello di gestione integrata che copre l’intera catena del valore in tre settori chiave: ambiente (raccolta e riciclo dei rifiuti), ciclo idrico e settore energetico (distribuzione gas e vendita di elettricità). Grazie alle sinergie tra società come Estra e Publiacqua, il Gruppo garantisce servizi essenziali a 2 milioni di cittadini. L’obiettivo del piano industriale è superare la frammentazione territoriale, offrendo soluzioni digitali e sostenibili che uniscono efficienza e tutela delle risorse naturali per le comunità locali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Servizi essenziali per 2 milioni di cittadini

Servizi pubblici: perché stanno crollando davvero

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