Parapiglia per auto in divieto | anche per la Cassazione l' arresto non fu legittimo

La Cassazione ha confermato che l’arresto di un uomo di 47 anni, titolare di un autosalone, effettuato in flagranza per aver guidato in un’area in divieto, non era legittimo. L’arresto era stato deciso dai giudici di primo grado e confermato dal Riesame, ma la suprema corte ha ribaltato questa decisione, ritenendo non giustificato il fermo. La vicenda riguarda un episodio di parapiglia legato a un'auto in divieto di sosta.

FRANCAVILLA FONTANA - Da Roma arriva una conferma di quanto già decretato dai giudici del Riesame: l'arresto in flagranza di un 47enne francavillese, titolare di un autosalone, non era giustificato. E carabinieri e agenti della polizia locale intervenuti in loco, l'11 gennaio scorso, avrebbero. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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