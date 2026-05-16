Cassazione | arresto avvocato con cellulari senza SIM è legittimo

La Corte di cassazione ha stabilito che l’arresto di un avvocato, in relazione al possesso di cellulari privi di SIM, è legittimo. La decisione si basa sul fatto che il possesso di dispositivi elettronici senza SIM può essere considerato un elemento rilevante ai fini delle indagini. La Suprema Corte ha quindi annullato il pronunciamento del giudice di Viterbo, che aveva disposto l’archiviazione del caso, confermando la validità dell’azione delle forze dell’ordine in questa circostanza.

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