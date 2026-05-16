Cassazione | arresto avvocato con cellulari senza SIM è legittimo
La Corte di cassazione ha stabilito che l’arresto di un avvocato, in relazione al possesso di cellulari privi di SIM, è legittimo. La decisione si basa sul fatto che il possesso di dispositivi elettronici senza SIM può essere considerato un elemento rilevante ai fini delle indagini. La Suprema Corte ha quindi annullato il pronunciamento del giudice di Viterbo, che aveva disposto l’archiviazione del caso, confermando la validità dell’azione delle forze dell’ordine in questa circostanza.
? Punti chiave Come può un cellulare senza SIM costituire un reato?. Perché la Cassazione ha ribaltato la decisione del giudice di Viterbo?. Quali tecnologie permettono comunicazioni proibite anche senza scheda fisica?. Cosa cambia per i controlli nelle carceri dopo questa sentenza?.? In Breve Il gip di Viterbo aveva respinto l'arresto il 27 dicembre 2025.. L'avvocato Nicandro Izzo era stato sorpreso con tre cellulari al carcere.. La Cassazione cita e-Sim, Wi-Fi e Bluetooth come mezzi di comunicazione.. Il reato è disciplinato dall'articolo 391-ter del codice penale italiano.. La Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Viterbo, confermando la legittimità dell’arresto di un avvocato avvenuto presso la casa circondariale Nicandro Izzo con tre telefoni cellulari privi di scheda SIM. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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