Una recente decisione della Cassazione ha stabilito che il trasferimento di una dipendente a circa 300 chilometri di distanza in seguito a molestie sul luogo di lavoro può essere considerato legittimo. La vicenda riguarda una donna vittima di comportamenti molesti da parte di un collega e il conseguente spostamento deciso dal datore di lavoro. La Corte ha analizzato il rapporto tra le molestie subite, gli obblighi di tutela del datore e le modalità di gestione del trasferimento, senza entrare nel merito delle motivazioni specifiche del caso.

Che rapporto c’è tra molestie sessuali sul lavoro, obblighi di tutela del datore e trasferimento della vittima di comportamenti inappropriati? A riguardo ha fatto chiarezza la Cassazione con la sentenza 119452026, attirando una certa attenzione perché i giudici hanno ritenuto legittimo il trasferimento di una dipendente a centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza, escludendo che si trattasse di ritorsione o discriminazione. Ne parleremo di seguito visto che questa pronuncia, oltre a porre fine a un contenzioso, chiarisce fin dove possa spingersi il potere organizzativo dell’azienda quando occorre proteggere un dipendente da un ambiente ostile e quali siano i limiti e le condizioni imposte dalla legge. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Molestie sul lavoro e vittima trasferita a 300 km, è legittimo per la Cassazione

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