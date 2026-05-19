Molestie sul lavoro e vittima trasferita a 300 km è legittimo per la Cassazione

Da quifinanza.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente decisione della Cassazione ha stabilito che il trasferimento di una dipendente a circa 300 chilometri di distanza in seguito a molestie sul luogo di lavoro può essere considerato legittimo. La vicenda riguarda una donna vittima di comportamenti molesti da parte di un collega e il conseguente spostamento deciso dal datore di lavoro. La Corte ha analizzato il rapporto tra le molestie subite, gli obblighi di tutela del datore e le modalità di gestione del trasferimento, senza entrare nel merito delle motivazioni specifiche del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Che rapporto c’è tra molestie sessuali sul lavoro, obblighi di tutela del datore e trasferimento della vittima di comportamenti inappropriati? A riguardo ha fatto chiarezza la Cassazione con la sentenza 119452026, attirando una certa attenzione perché i giudici hanno ritenuto legittimo il trasferimento di una dipendente a centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza, escludendo che si trattasse di ritorsione o discriminazione. Ne parleremo di seguito visto che questa pronuncia, oltre a porre fine a un contenzioso, chiarisce fin dove possa spingersi il potere organizzativo dell’azienda quando occorre proteggere un dipendente da un ambiente ostile e quali siano i limiti e le condizioni imposte dalla legge. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

molestie sul lavoro e vittima trasferita a 300 km 232 legittimo per la cassazione
© Quifinanza.it - Molestie sul lavoro e vittima trasferita a 300 km, è legittimo per la Cassazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

i gave up billions for her, but she betrayed me! now im back to claim my throne.

Video i gave up billions for her, but she betrayed me! now im back to claim my throne.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Vittima di un incidente sul lavoro, operaio comunale muore dopo 20 giorni: chi è la vittima

Vittima di hacker ma punito: la sentenza della Cassazione che cambia tutto nel mondo del lavoroIl tema della sicurezza informatica nelle aziende ha raggiunto una nuova e rilevante frontiera giuridica con la recente decisione della Corte di...

molestie sul lavoro eViolenza e molestie sul lavoro, un questionario online per farle emergereVa compilato da oggi all'11 luglio, l'anonimato è garantito. I risultati serviranno a definire un piano di formazione e prevenzione anche per discriminazioni e mobbing ... rainews.it

Molestie sul lavoro: oltre alle segnalazioni servono strumenti nelle aziendeLe segnalazioni, quando ci sono canali chiari e vengono prese sul serio, possono portare a verifiche e provvedimenti. È quanto emerge anche dal caso dell’ospedale Civico di Lugano, dove tre medici del ... rsi.ch

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web