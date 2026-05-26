Paraguay ed El Salvador hanno firmato un accordo per condividere informazioni finanziarie e bancarie al fine di contrastare il crimine organizzato. La cooperazione mira a facilitare le indagini sul narcotraffico, consentendo un più rapido scambio di dati tra le autorità dei due paesi. Grazie all’accordo, sarà possibile sequestrare beni illeciti più facilmente, inclusi capitali provenienti da attività criminali, rafforzando le azioni contro il traffico di droga e altri reati finanziari.

? Domande chiave Come influenzerà lo scambio di dati le indagini sul narcotraffico?. Quali beni illeciti verranno sequestrati grazie alla nuova cooperazione?. Come verranno tracciati i flussi finanziari delle organizzazioni transnazionali?. Chi saranno i primi vertici criminali colpiti dai nuovi protocolli?.? In Breve Emiliano Rolón e Rodolfo Delgado coordinano scambi tecnici presso il Ministerio Público di Asunción.. L'accordo mira al sequestro dei beni e indagini sui reati economici transnazionali.. Le procure condivideranno statistiche specifiche sulle rotte utilizzate per il narcotraffico.. La sinergia punta a disarticolare i flussi monetari delle reti criminali internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paraguay ed El Salvador: intesa per colpire i capitali del crimine

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