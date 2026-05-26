Il nuovo sindaco di Parabiago ha ricevuto la fascia tricolore durante la cerimonia ufficiale. La vittoria arriva dopo 26 anni di amministrazioni di centrodestra. La città si prepara a un cambio di rotta politica, segnato dall’insediamento del nuovo primo cittadino. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle procedure istituzionali previste per questo tipo di passaggi. La nomina ufficiale è avvenuta nel corso di un evento pubblico.

Dopo 26 anni di Amministrazioni di centrodestra, a Parabiago sembra davvero essersi aperta una nuova fase politica. Le urne hanno premiato Giacomo Sartori, che conquista la guida della città con un risultato netto e per certi versi sorprendente alla vigilia: il distacco su Maria Enrica Slavazza cresce fino a toccare il 60 per cento delle preferenze. Un risultato che certifica la volontà di cambiamento da parte dell’elettorato parabiaghese e che segna una svolta storica nella città della calzatura, tradizionalmente guidata dal centrodestra negli ultimi oltre due decenni. Con il passare delle ore e lo scrutinio delle schede, il vantaggio di Sartori si è consolidato in maniera sempre più evidente, lasciando poco spazio ai dubbi sull’esito finale della tornata elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parabiago ha scelto il sindaco. La fascia va a Giacomo Sartori

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