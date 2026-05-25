Dopo 26 anni crolla la roccaforte della Lega nel Milanese | Giacomo Sartori vince a Parabiago
Dopo 26 anni, il centrodestra perde Parabiago, una delle sue roccaforti nel Milanese. Il candidato del centrosinistra, senza simboli di partito, ha ottenuto il 58% dei voti, battendo il candidato leghista. La vittoria segna il primo cambio di amministrazione dopo più di due decenni di gestione di centrodestra. La città era stata governata dalla Lega negli ultimi dieci anni e aveva una presenza politica consolidata da oltre 30 anni.
Dopo 26 anni il centrodestra ha perso Parabiago. Nella roccaforte della Lega - al governo della città negli ultimi dieci anni, ma con un’influenza politica consolidata da oltre tre decenni -, il candidato del centrosinistra in corsa senza simboli di partito, Giacomo Sartori, ha ottenuto il 58%. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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La svolta di Parabiago, dopo 25 anni sconfitto il centrodestra: Sartori sarà il nuovo sindaco. Centrosinistra vincente anche a CuggionoA Parabiago, il centrodestra perde dopo 25 anni di amministrazioni consecutive e il nuovo sindaco sarà un candidato del centrosinistra.