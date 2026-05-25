Dopo 26 anni crolla la roccaforte della Lega nel Milanese | Giacomo Sartori vince a Parabiago

Notizia in breve

Dopo 26 anni, il centrodestra perde Parabiago, una delle sue roccaforti nel Milanese. Il candidato del centrosinistra, senza simboli di partito, ha ottenuto il 58% dei voti, battendo il candidato leghista. La vittoria segna il primo cambio di amministrazione dopo più di due decenni di gestione di centrodestra. La città era stata governata dalla Lega negli ultimi dieci anni e aveva una presenza politica consolidata da oltre 30 anni.