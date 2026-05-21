Elezioni a Parabiago sfida a due tra Giacomo Sartori e Marica Slavazza

Il prossimo fine settimana si svolgeranno le elezioni a Parabiago, con le urne aperte il 24 maggio dalle 7 alle 23 e il 25 maggio dalle 7 alle 15. La consultazione interesserà l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Due candidati si sfideranno per la poltrona più alta, mentre i cittadini saranno chiamati a esprimere le proprie preferenze per entrambi gli organi istituzionali. La partecipazione sarà possibile in modalità tradizionale presso i seggi allestiti in città.

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Il 24 e il 25 maggio (dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15) si va al voto a Parabiago per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Due i candidati sindaco (dunque non si andrà al ballottaggio, anche se la cittadina alle porte di Milano ha una popolazione superiore ai 15mila abitanti): Giacomo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Slavazza e Sartori: primo faccia a faccia a Parabiago Sullo stesso argomento Parabiago, il centrodestra unito punta su Marica SlavazzaParabiago, 3 aprile 2026 – Il centrodestra scioglie le riserve e si presenta compatto alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio,... Parabiago, il centrodestra punta su Slavazza: sfida alla continuitàIl centrodestra ha ufficializzato la propria linea per le prossime amministrative a Parabiago investendo Marica Slavazza, figura che ha già ricoperto... Elezioni a Parabiago, sfida a due tra Giacomo Sartori e Marica SlavazzaIl comune torna alle urne dopo dieci anni di amministrazione a guida Lega. Ecco chi sono i candidati e le liste a loro sostegno ... milanotoday.it Parabiago al Centro scalda i motori per le elezioni: Una sfida a favore della comunità parabiagheseParabiago al Centro: Ci candidiamo per regalare un sogno ad una città da troppo tempo abbandonata al suo destino ... legnanonews.com