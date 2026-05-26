Papa Leone XIV ha nuovamente chiesto di vietare l'uso militare dell’intelligenza artificiale in guerra. Lo ha dichiarato durante un discorso, sottolineando la necessità di un intervento internazionale per fermare l’impiego di sistemi d’arma autonomi. La richiesta arriva in un momento di crescente preoccupazione per l’uso dell’IA in ambito bellico. Nessun dettaglio su possibili accordi o risposte da parte di governi o organizzazioni.

Papa Leone XIV ha rinnovato il suo appello a vietare l’uso militare dell’intelligenza artificiale in guerra. Ha inoltre affermato che la collaborazione del Vaticano con la società di intelligenza artificiale Anthropic prosegue al fine di garantire un uso più etico della tecnologia. «Ritengo sia molto importante continuare il dialogo e cercare davvero un’intelligenza artificiale non armata», ha dichiarato il Papa. Il Papa ha parlato anche di Gaza e del trattamento riservato agli attivisti della flotta umanitaria, nota come Global Sumud Flotilla, da parte del ministro della Sicurezza israeliano Ben-Gvir e di diversi agenti di sicurezza. «A questo proposito, occorre lanciare un nuovo appello affinché siano rispettati i diritti umani di tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV: "Rinnovo l'appello per la pace e per l'IA disarmata"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Papa Leone: Morte causata dalle guerre sono uno scandalo per la famiglia umana

Notizie e thread social correlati

Papa Leone XIV: un anno di pontificato. Per una pace disarmata e disarmante. Nonostante gli attacchi di TrumpIl 8 maggio 2025, un nuovo papa è salito al soglio di Pietro, presentandosi al mondo con un discorso scritto e preparato in anticipo.

Papa Leone XIV torna sulla pace disarmata e disarmante: «Ama il tuo prossimo come te stesso vale anche per le relazioni internazionali»Il Papa, nel suo primo discorso in Camerun, ha sottolineato l’importanza di rifiutare la violenza e la guerra, invitando a costruire relazioni...

Temi più discussi: Papa Leone XIV e l'IA: Disarmarla dalla logica militare ed economica; Messaggio del Presidente Mattarella a Papa Leone XIV nel primo anniversario del pontificato; La prima enciclica di Leone XIV: 'Disarmiamo l'IA, restiamo umani'; Papa Leone XIV, Fumarola: l’enciclica Magnifica Humanitas è un richiamo straordinario alla dignità del lavoro, alla giustizia sociale e alla centralità della persona.

EWTN: Papa Leone spiega perché la riforma del Vaticano II non ha cambiato solo 'i riti' della liturgia reddit

Il Papa: Sulla Flotilla siano rispettati i diritti di tutti. Aiutare GazaSiano rispettati i diritti di tutti. Questo l'appello lanciato da Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo e a proposito delle violenze subite dagli attivisti della Flotilla. Bi ... tg24.sky.it

Il Papa: La Flotilla? Aiutare il popolo di Gaza, non riceve ancora gli aiuti umanitariLe parole di Leone XIV: Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti. Le autorità assistano i palestinesi ... ilfattoquotidiano.it