Papa Leone XIV torna sulla pace disarmata e disarmante | Ama il tuo prossimo come te stesso vale anche per le relazioni internazionali

Il Papa, nel suo primo discorso in Camerun, ha sottolineato l’importanza di rifiutare la violenza e la guerra, invitando a costruire relazioni internazionali basate sull’amore e sulla giustizia. Ha richiamato il principio di “ama il prossimo come te stesso” anche nel contesto delle relazioni tra paesi, evidenziando la necessità di una pace disarmata e disarmante. Le sue parole sono state rivolte a incoraggiare un impegno condiviso per la pace.

Papa Leone XIV richiama, nel suo primo discorso in Camerun, la necessità di «rifiutare la logica della violenza e della guerra, per abbracciare una pace fondata sull’amore e sulla giustizia. Una pace che sia disarmata, cioè non fondata sulla paura, sulla minaccia o sugli armamenti; e disarmante, perché capace di risolvere i conflitti, di aprire i cuori e di generare fiducia, empatia e speranza». Per il Pontefice «la pace non può essere ridotta a slogan: va incarnata in uno stile, personale e istituzionale, che ripudi ogni forma di violenza». «I governanti abbiano mente lucida e coscienza integra». «Servire il proprio Paese significa dedicarsi con mente lucida e coscienza integra al bene comune di tutto il popolo: della maggioranza, delle minoranze e della loro reciproca armonia», ha detto Prevost nel discorso alle autorità.🔗 Leggi su Open.online

Il Papa: le nuove dipendenze sul web, sintomo di un decadimento sociale

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