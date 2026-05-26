Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica | L’intelligenza artificiale deve essere disarmata

Notizia in breve

Papa Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica, in cui chiede di disarmare l’intelligenza artificiale. Il documento si concentra sulle preoccupazioni riguardo ai rischi associati all’uso e allo sviluppo di questa tecnologia, invitando a un approccio più controllato e responsabile. La richiesta di disarmo mira a prevenire potenziali danni derivanti da sistemi intelligenti non regolamentati. La pubblicazione segna un momento di attenzione ecclesiastica verso le implicazioni etiche e sociali dell’innovazione tecnologica.