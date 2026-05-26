Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica | L’intelligenza artificiale deve essere disarmata
Papa Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica, in cui chiede di disarmare l’intelligenza artificiale. Il documento si concentra sulle preoccupazioni riguardo ai rischi associati all’uso e allo sviluppo di questa tecnologia, invitando a un approccio più controllato e responsabile. La richiesta di disarmo mira a prevenire potenziali danni derivanti da sistemi intelligenti non regolamentati. La pubblicazione segna un momento di attenzione ecclesiastica verso le implicazioni etiche e sociali dell’innovazione tecnologica.
Papa Leone XIV chiede il “ disarmo” dell’intelligenza artificiale nel suo atteso manifesto sulla tecnologia in rapida evoluzione. Il Papa ha presentato di persona in Vaticano la sua prima enciclica, “Magnifica Humanitas” (Magnifica Umanità), insieme a esperti di IA tra cui Christopher Olah, co-fondatore del colosso statunitense Anthropic. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
PAPA LEONE XIV presenta la sua prima Enciclica MAGNIFICA HUMANITAS
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