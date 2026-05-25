Durante la presentazione della sua prima enciclica, 'Magnifica Humanitas', in Vaticano, Papa Leone XIV ha affermato che l’intelligenza artificiale deve essere disarmata. La dichiarazione è stata fatta nell’Aula del Sinodo, senza ulteriori dettagli o spiegazioni.

“L’intelligenza artificiale deve essere disarmata“. Lo ha affermato Papa Leone XIV durante la presentazione della sua prima enciclica ‘Magnifica Humanitas‘ nell’Aula del Sinodo, in Vaticano. “È una parola forte, lo so – ha aggiunto il Pontefice – Ma l’ho scelta deliberatamente, perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l’attenzione, risvegliare le coscienze e indicare la via da seguire per l’umanità”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV presenta l'enciclica 'Magnifica Humanitas': "L'AI deve essere disarmata"

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PAPA LEONE XIV presenta la sua prima Enciclica MAGNIFICA HUMANITAS

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