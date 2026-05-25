L’intelligenza artificiale deve essere disarmata cosa dice la prima enciclica di papa Leone | la citazione di Tolkien e la teoria di guerra giusta

La prima enciclica di papa Leone XIII, pubblicata nel 1891, affronta il tema della tecnologia e della guerra. In essa, si cita Tolkien e si fa riferimento alla teoria della «guerra giusta», sostenendo che l’intelligenza artificiale dovrebbe essere disarmata. La lettera si inserisce in un quadro più ampio di riflessione sulla responsabilità e i limiti dell’uso delle innovazioni tecnologiche, richiamando l’attenzione sulla necessità di un controllo etico.

Nel 1891 papa Leone XIII firmava la sua enciclica «Rerum Novarum», un manifesto in cui affrontava la questione sociale nel contesto della rivoluzione industriale. Sono passati 135 anni e oggi, 25 maggio, papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica, dal titolo « Magnifica Humanitas », firmata lo scorso 15 maggio. Il nuovo documento tratta il tema della «custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale». L’ha scritta a un anno dalla sua elezione, l’8 maggio 2025. Robert Francis Prevost aveva scelto il nome di Leone XIV spiegando che la Chiesa è chiamata a confrontarsi con una nuova rivoluzione industriale: quella dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Open.online

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