Papa Leone XIV promulga la sua prima enciclica | sarà dedicata all’intelligenza artificiale

Papa Leone XIV sta per pubblicare la sua prima enciclica intitolata ‘Magnifica Humanitas’, dedicata alla tutela della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale. La pubblicazione rappresenta un passo importante nel rapporto tra chiesa e tecnologia, affrontando le sfide e le implicazioni etiche legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La decisione di scrivere questa lettera è stata annunciata dal Vaticano, senza indicare una data ufficiale di pubblicazione.

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