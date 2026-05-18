Papa Leone XIV promulga la sua prima enciclica | sarà dedicata all’intelligenza artificiale
Papa Leone XIV sta per pubblicare la sua prima enciclica intitolata ‘Magnifica Humanitas’, dedicata alla tutela della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale. La pubblicazione rappresenta un passo importante nel rapporto tra chiesa e tecnologia, affrontando le sfide e le implicazioni etiche legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La decisione di scrivere questa lettera è stata annunciata dal Vaticano, senza indicare una data ufficiale di pubblicazione.
Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima Lettera Enciclica, dal titolo ‘Magnifica Humanitas’, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. La Lettera Enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del documento – accompagnata dall’intervento e dalla benedizione di Papa Leone XIV – avrà luogo il 25 maggio alle 11.30 presso l’Aula del Sinodo. I relatori saranno il Card. Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede; il Card. Michael Czerny S.J.,... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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