Papa Leone ha citato Gandalf, affermando che la Chiesa comprende meglio dell’ambito politico il nostro immaginario. La frase è stata pronunciata durante un intervento pubblico, evidenziando come la cultura popolare e il fantastico siano stati spesso fraintesi o sottovalutati. Per anni, una parte della cultura italiana ha visto con sospetto questi generi, considerandoli superficiali o poco seri. La citazione suggerisce un riconoscimento del valore simbolico e culturale di questi mondi narrativi.

Per anni una parte della cultura italiana ha guardato con sospetto tutto ciò che apparteneva al mondo del fantastico, del fantasy, della cultura popolare contemporanea. Come se Tolkien fosse evasione, come se Il Signore degli Anelli fosse soltanto intrattenimento per appassionati. E invece proprio da lì, oggi, arriva una delle immagini più potenti utilizzate da Papa Leone nella sua prima enciclica dedicata all’ intelligenza artificiale e al rapporto tra uomo e tecnologia. La frase di Gandalf citata dal Papa non parla di magia. Parla di limite, responsabilità, destino umano. “Non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo”. È quasi il contrario dell’ideologia contemporanea della prestazione infinita, dell’algoritmo che deve prevedere tutto, della tecnica che promette di eliminare ogni incertezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Papa Leone cita Gandalf: quando la Chiesa capisce il nostro immaginario meglio della politica

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