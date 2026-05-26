Durante una visita pastorale ad Acerra, il Papa ha imitato i giovani su TikTok dalla papamobile, creando un video che è rapidamente diventato virale. Il momento ha suscitato grande entusiasmo tra i presenti e sui social, dove il clip ha raggiunto numerose visualizzazioni. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’episodio, che ha comunque attirato l’attenzione di utenti e media online.

Quando il sacro incontra la cultura pop, il risultato può essere sorprendente. E Papa Leone XIV lo ha dimostrato ancora una volta durante la sua visita pastorale ad Acerra, nel cuore della Campania, trasformando un momento solenne in un fenomeno virale che ha conquistato TikTok e i social media. Il Pontefice, a bordo della papamobile, ha replicato il celebre gesto del 6-7, quel trend che da mesi spopola sulle piattaforme social tra i più giovani. Non è stata un’iniziativa spontanea del Papa, ma una risposta all’entusiasmo contagioso della folla che lo accoglieva. Centinaia di persone, assiepate lungo le strade di Acerra, hanno invitato il Santo Padre a ripetere il gesto che aveva già fatto in una precedente occasione, e lui non si è tirato indietro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Papa Leone imita i giovanissimi su TikTok dalla papamobile: Acerra impazzisce e il video è virale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Papa Leone sulla papamobile ad Acerra, ripete il gesto del 6-7 chiesto dalla folla: il video diventa viraleDurante una visita ad Acerra, il Papa è salito sulla papamobile e ha ripetuto il gesto richiesto dalla folla, rimasto celebre nel passato.

Papa Leone XIV sorride e imita il gesto virale su TikTok: ecco cosa significa il tormentone “six-seven”Un video pubblicato online mostra una scena in cui un Papa, identificato come Leone XIV, sorride e imita un gesto diventato virale su TikTok.

Temi più discussi: Papa Leone imita il tormentone six-seven e il video è virale; Papa Leone conquista TikTok con il trend six-seven, cos’è e da dove nasce il gesto virale che spopola tra i giovani - Il video; Il Papa imita i ragazzi che lo salutano con il tormentone Six-seven; Papa Leone XIV sorride e imita il gesto virale su TikTok: ecco cosa significa il tormentone six-seven.

Papa Leone XIV imita i cresimandi e fa il gesto di Sixseven Che voto date alla simpatia di Papa Leone XIV? Scrivetelo nei commenti! Credit: La Stampa #radioroma #papaleonexiv #sixseven #donrobertofiscer #vaticano x.com

Il papa si è scusato per non aver condannato la schiavitù per secoli, finalmente. reddit

Che cos’è il gesto del six-seven e perché l’ha fatto anche Papa Leone XIVIl gesto virale della Gen Alpha che ha travolto anche Papa Leone XIV: ma da dove arriva? Scopriamo tutto sul nuovo trend esploso tra i giovanissimi ... dilei.it

Papa Leone imita il tormentone six-seven e il video è viralePapa Leone XIV ha imitato il tormentone six-seven con un gruppo di cresimandi genovesi. Il video fa il giro del web. ilfattoquotidiano.it