Durante una visita ad Acerra, il Papa è salito sulla papamobile e ha ripetuto il gesto richiesto dalla folla, rimasto celebre nel passato. Il video dell’episodio è diventato virale sui social. Dopo aver visitato Pompei e Napoli, il Pontefice si è spostato nella città nota per il problema dello sversamento e dei roghi di rifiuti tossici. La scena ha attirato l’attenzione online e sui media, con molti utenti che hanno condiviso il video.

Papa Leone virale sui social. Il Pontefice, dopo la visita pastorale a Pompei e a Napoli, ha visitato Acerra, città simbolo della cosiddetta ‘Terra dei fuochì, area tra le province di Napoli e Caserta flagellata dal fenomeno dello sversamento e dei roghi di rifiuti tossici. La visita era nei programmi di Papa Francesco, poi saltata per la pandemia, così Prevost ha deciso di farla nell’undicesimo anniversario della Laudato sì. Qui, a bordo della papamobile, il Papa ha incontrato centinaia di persone e si è anche lanciato nel trend virale dei social: il gesto del 6-7. Invitato dalla folla il pontefice ha replicato la mossa, facendo letteralmente impazzire Tiktok. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone sulla papamobile ad Acerra, ripete il gesto del 6-7 chiesto dalla folla: il video diventa virale

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Pope Leo XIV spotted a baby dressed like him… and stopped

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