Magnifica Humanitas la prima enciclica di Papa Leone | Il digitale non può sostituire il tempo umano dell’educazione La scuola è luogo insostituibile di relazioni autentiche

C’è un passaggio, nel quarto capitolo della prima enciclica di papa Leone XIV, che somiglia più a un manifesto pedagogico che a un testo di dottrina sociale. Si intitola Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, e il suo nucleo più urgente sta in tre parole: scuola, famiglia, lavoro. Luoghi decisivi, scrive il Papa, per custodire la libertà umana nell’epoca digitale. Non luoghi qualsiasi: decisivi. Perché è lì che si gioca la partita tra l’umano e la macchina, tra il tempo dell’educazione e la velocità degli algoritmi. Stamani, per la prima volta, un Pontefice è intervenuto direttamente alla presentazione di una propria enciclica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Magnifica humanitas, prima enciclica di Papa Leone XIV. Pubblicazione 25 maggio

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Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica il 25 maggio: “Magnifica Humanitas”Il 25 maggio, Papa Leone XIV sarà presente alla presentazione della sua prima enciclica intitolata “Magnifica Humanitas”.

Papa Leone XIV, l’attesa per ‘Magnifica Humanitas’ la sua prima enciclicaSi registra una forte attesa per la pubblicazione di ‘Magnifica Humanitas’, la prima enciclica di Papa Leone XIV.

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Il giorno della Magnifica humanitas, prima enciclica di Papa Leone XIV. Di @matteomatzuzzi x.com

Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone è sull’intelligenza artificiale. Alla presentazione invitato anche il fondatore di Anthropic reddit

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