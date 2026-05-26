Il Papa ha chiesto di disarmare l’intelligenza artificiale durante la presentazione dell’enciclica Magnifica, questa mattina nell’Aula nuova del Sinodo. Ha sottolineato la necessità di limitare lo sviluppo della tecnologia, senza entrare in dettagli specifici. L’appello è stato rivolto ai leader mondiali e ai responsabili delle aziende tecnologiche. Nessuna altra dichiarazione o azione concreta è stata annunciata nel corso dell’evento.

Il Papa ha lanciato un appello per disarmare l’intelligenza artificiale durante la presentazione dell’enciclica Magnifica, avvenuta questa mattina, 25 maggio, nell’Aula nuova del Sinodo. Il Pontefice, attraverso il testo di Leone XIV, ha espresso una forte preoccupazione verso le derive del transumanesimo, invitando a non cedere alla tentazione di considerare i dispositivi tecnologici come soluzioni definitive ai problemi umani. La discussione, aperta dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, ha evidenziato come la crescita della potenza tecnica richieda una maturità altrettanto grande nel governarla. Secondo Parolin, citando il pensiero di Guardini, l’attuale velocità vertiginosa dei progressi impone una sfida di discernimento e responsabilità condivisa tra potere tecnico e saggezza morale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa, l’allarme sull’IA: «Bisogna disarmare la tecnologia»

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