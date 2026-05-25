Papa Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, dedicata alla tutela dell’essere umano nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Nella nota, si afferma che disarmare l’IA significa sottrarla alla logica di competizione militare, economica e cognitiva. La dottrina si concentra sulla necessità di proteggere la persona umana in un contesto tecnologico in rapido sviluppo. La pubblicazione si rivolge ai leader mondiali e alle istituzioni coinvolte nella gestione dell’intelligenza artificiale.

Papa Leone XIV ha presentato la sua prima Enciclica, Magnifica Humanitas, dedicata alla "custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale". E si tratta di un'operazione culturale e pastorale che si colloca al livello di quella a cui si è palesemente ispirato, la Rerum Novarum scritta dal suo predecessore, lontano nel tempo, ma vicino nel nome, Leone XIII, nel 1891. Papa Robert Prevost riesce infatti a compiere tre mosse, tutte di rilevanza storica e politica, con il suo articolato documento: mettere al centro della riflessione della Chiesa, e del mondo, la questione dell'Intelligenza artificiale; ridare... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La dottrina di Papa Leone XIV sull’Intelligenza artificiale: “Disarmare l’IA significa sottrarla alla logica della competizione militare, economia e cognitiva”

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