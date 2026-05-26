Paolo Rossi al Cantiere | la rassegna che risveglia il Derby Club

Notizia in breve

Un centro sociale ha organizzato una rassegna al Cantiere per celebrare il Derby Club e risvegliare l'interesse intorno a questo locale storico. Durante l'evento, verranno coinvolti altri protagonisti di rilievo che hanno avuto un ruolo importante nel passato del club. La manifestazione mira a salvaguardare la memoria di questa location, considerata un punto di riferimento nella scena culturale locale. La rassegna prevede anche interventi e testimonianze di figure che hanno contribuito alla sua storia.