Paolo Rossi al Cantiere | la rassegna che risveglia il Derby Club

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un centro sociale ha organizzato una rassegna al Cantiere per celebrare il Derby Club e risvegliare l'interesse intorno a questo locale storico. Durante l'evento, verranno coinvolti altri protagonisti di rilievo che hanno avuto un ruolo importante nel passato del club. La manifestazione mira a salvaguardare la memoria di questa location, considerata un punto di riferimento nella scena culturale locale. La rassegna prevede anche interventi e testimonianze di figure che hanno contribuito alla sua storia.

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? Domande chiave Chi sono gli altri protagonisti storici che saliranno sul palco?. Come ha fatto un centro sociale a salvare la memoria del Derby Club?. Quale grande artista chiuderà il festival di strada il 14 giugno?. Perché questa rassegna collega la comicità classica alle nuove piazze milanesi?.? In Breve Cochi Ponzoni e Paolo Jannacci partecipano alla rassegna tributo al Cantiere.. Il locale via Monte Rosa 84 fu occupato nel maggio 2001.. Il festival di strada Oltre inizia il 12 giugno a Milano.. Il ciclo di incontri si conclude domenica 14 giugno con Jannacci.. Domani Paolo Rossi torna sul palco del Derby Club di via Monte Rosa 84 a Milano per inaugurare una rassegna tributo che celebra il locale che ha cambiato la storia della comicità italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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