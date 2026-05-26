Paolo Rossi al Cantiere | la rassegna che risveglia il Derby Club
Un centro sociale ha organizzato una rassegna al Cantiere per celebrare il Derby Club e risvegliare l'interesse intorno a questo locale storico. Durante l'evento, verranno coinvolti altri protagonisti di rilievo che hanno avuto un ruolo importante nel passato del club. La manifestazione mira a salvaguardare la memoria di questa location, considerata un punto di riferimento nella scena culturale locale. La rassegna prevede anche interventi e testimonianze di figure che hanno contribuito alla sua storia.
? Domande chiave Chi sono gli altri protagonisti storici che saliranno sul palco?. Come ha fatto un centro sociale a salvare la memoria del Derby Club?. Quale grande artista chiuderà il festival di strada il 14 giugno?. Perché questa rassegna collega la comicità classica alle nuove piazze milanesi?.? In Breve Cochi Ponzoni e Paolo Jannacci partecipano alla rassegna tributo al Cantiere.. Il locale via Monte Rosa 84 fu occupato nel maggio 2001.. Il festival di strada Oltre inizia il 12 giugno a Milano.. Il ciclo di incontri si conclude domenica 14 giugno con Jannacci.. Domani Paolo Rossi torna sul palco del Derby Club di via Monte Rosa 84 a Milano per inaugurare una rassegna tributo che celebra il locale che ha cambiato la storia della comicità italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Piacenza che scrive, la rassegna si chiude con il debutto letterario di Paolo PizzamiglioMercoledì 6 maggio alle 17 nella sala Balsamo della Biblioteca Passerini Landi si terrà l'ultimo evento della rassegna “Piacenza che scrive”.
Temi più discussi: Da un’esperienza collettiva, la rinascita; La nostra illegalità ha salvato il Derby, ci opponiamo alla speculazione a Milano: parla il centro sociale Cantiere; Idee per il nuovo Menti: più spazio in Nord per i tifosi biancorossi e in futuro stadio da 20 mila posti; Guidonia, due nuovi veicoli in dotazione alla Polizia Locale: prosegue il piano di rinnovamento del parco mezzi.
Paolo Rossi, da San Siro al Cantiere. GIÙ LE MANI DALLA CITTÀ SARÀ UNA RISATA CHE LI SEPPELLIRÀ Grazie a @paolo_rossi_ufficiale per aver partecipato al presidio di sabato scorso in difesa di San Siro e della storia di Milano, su cui incombono le r facebook
Parco dei Capitani – Milano 23 Maggio 2026 Ore 17:00 Ci sarà anche Paolo Rossi Il futuro della città riguarda tutti noi. coordinamentoparcoovest.it #sansiro #parcodeicapitani #milano #noabbattere x.com
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