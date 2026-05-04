Piacenza che scrive la rassegna si chiude con il debutto letterario di Paolo Pizzamiglio
Mercoledì 6 maggio alle 17 nella sala Balsamo della Biblioteca Passerini Landi si terrà l'ultimo evento della rassegna “Piacenza che scrive”. L'appuntamento vedrà il debutto letterario di Paolo Pizzamiglio, inserendosi tra le iniziative dedicate a autori ed editori piacentini. La manifestazione si conclude con questa presentazione, che chiude una serie di incontri dedicati alla scena letteraria locale.
Ottavo e ultimo appuntamento della rassegna “Piacenza che scrive", dedicata ad autori ed editori piacentini, in programma mercoledì 6 maggio, alle 17, nella sala Balsamo della Biblioteca Passerini Landi. Paolo Pizzamiglio, giornalista pubblicista, presenterà il suo romanzo d’esordio, ”Cinque.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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