Torino Juve 2-2 | possibile che neanche il derby? Bianconeri sotto la propria dimensione | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi

Da juventusnews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Torino e Juve si è concluso con un pareggio di 2-2. La Juve ha subito due reti e ha pareggiato con due gol. Durante il commento, Paolo Rossi ha parlato del risultato e della stagione della squadra bianconera. Il video della sua analisi evidenzia le difficoltà dei bianconeri e le loro prestazioni nel derby.

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