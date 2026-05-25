Torino Juve 2-2 | possibile che neanche il derby? Bianconeri sotto la propria dimensione | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi
Il match tra Torino e Juve si è concluso con un pareggio di 2-2. La Juve ha subito due reti e ha pareggiato con due gol. Durante il commento, Paolo Rossi ha parlato del risultato e della stagione della squadra bianconera. Il video della sua analisi evidenzia le difficoltà dei bianconeri e le loro prestazioni nel derby.
Sorloth Juventus, occhi puntati sul bomber dell’Atletico: ingaggio sostenibile e cartellino trattabile anche coi bonus, le cifre Tognozzi di nuovo alla Juve? Club al lavoro per consegnare a Spalletti un uomo con cui condividere le strategie di campo: ultime Vlahovic manda un altro segnale in ottica rinnovo, ma è muro contro muro tra giocatore e dirigenza. Cosa succede Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Torino Juve 2-2: possibile che neanche il derby Juve sotto la propria dimensione
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Al minuto 84’ del derby Torino-Juventus il gol dell’attaccante granata Che Adams ha impedito alla Juve di vincere e di superare il Milan, facendola così arrivare al sesto posto. Ma non solo: quel gol, l’ultimo del campionato, ha impedito alla Serie A 2025/26 di s facebook
Serie a – Juve, il derby non basta: il 2-2 col Torino ed è Europa League @ilnapolionline x.com
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