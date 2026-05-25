Torino Juve 2-2 | possibile che neanche il derby? Bianconeri sotto la propria dimensione | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi

Notizia in breve

Il match tra Torino e Juve si è concluso con un pareggio di 2-2. La Juve ha subito due reti e ha pareggiato con due gol. Durante il commento, Paolo Rossi ha parlato del risultato e della stagione della squadra bianconera. Il video della sua analisi evidenzia le difficoltà dei bianconeri e le loro prestazioni nel derby.