Un ex dirigente del Milan è stato visto incontrarsi con un candidato alla presidenza del Fenerbahçe, un club di Istanbul. Durante l'incontro, si è parlato della possibilità di portare il calciatore Leao alla società turca. Il dirigente potrebbe assumere il ruolo di consigliere di fiducia nel nuovo progetto del club. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle decisioni future o sui ruoli ufficiali coinvolti.

Paolo Maldini potrebbe avere presto un nuovo ruolo nel calcio. L'ex direttore tecnico del Milan è stato fotografato a Istanbul con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, come rivelato su X dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu. Nei giorni scorsi si è capito che Safi conta molto su Maldini come consulente del club per il mercato. Nel quadro del futuro di Maldini, è sempre da considerare la possibilità che gli venga offerto un ruolo in Federcalcio dopo le elezioni del 22 giugno. Le elezioni del Fenerbahçe saranno nel weekend del 6-7 giugno. Due candidati alla presidenza. Il favorito è Aziz Yildirim, 73 anni, già numero uno del club per 20 anni, dal 1998 al 2018. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maldini può ripartire dalla Turchia. Incontro con un candidato presidente del Fenerbahçe: porta Leao?

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