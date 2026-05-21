Fenerbahçe Safi punta su Maldini | ‘Faremo grandi cose insieme

Il club turco ha annunciato l’ingaggio di Maldini, scelto come nuovo responsabile della strategia sportiva. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali. Maldini lascia il ruolo precedente in Italia, con il club turco che ha confermato l’arrivo dell’ex calciatore e dirigente. La gestione di Maldini sarà coinvolta nelle decisioni di mercato e nelle operazioni di rafforzamento della rosa. La scelta ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

? Punti chiave Chi è l'uomo che ha convinto Maldini a lasciare l'Italia?. Come influirà la gestione di Maldini sul mercato del Fenerbahçe?. Perché il candidato Safi ha scelto proprio l'ex dirigente rossonero?. Quali sono i dettagli dell'accordo siglato durante la cena privata?.? In Breve Safi ha incontrato Maldini durante recenti visite presso la sede del Milan in Italia.. Maldini ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico rossonero tra il 2019 e il 2023.. L'accordo segue la mancata conquista del campionato turco da parte del Fenerbahçe.. L'attuazione del progetto dipende dall'esito delle prossime consultazioni elettorali del club.. Hakan Safi ha confermato un incontro decisivo con Paolo Maldini in Italia, delineando un progetto ambizioso per il futuro del Fenerbahçe attraverso una collaborazione tecnica di alto profilo internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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