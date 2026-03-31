Il Milan sta valutando l’acquisto di Nicolò Zaniolo durante il calciomercato. L’interesse per il centrocampista e attaccante, molto apprezzato da Paolo Maldini, viene riportato come una possibilità concreta per la rosa dei rossoneri. La trattativa, ancora in fase preliminare, coinvolge diverse parti e si concentra sulla possibilità di portare l’atleta in squadra nelle prossime settimane.

Il nome di Nicolò Zaniolo torna a gravitare attorno al Milan. Non si tratta di una novità: l’esterno offensivo è stato a lungo un pallino di Paolo Maldini durante la sua esperienza dirigenziale in rossonero. Un interesse concreto, coltivato in più sessioni di mercato, ma mai trasformato in un trasferimento ufficiale. Nell’estate del 2022, Zaniolo rappresentava l’alternativa principale a De Ketelaere. Maldini e Frederic Massara lo stimavano apertamente, così come Stefano Pioli (al tempo allenatore del Milan), pronto ad accoglierlo in rosa. A gennaio 2023 ci fu un nuovo tentativo con la Roma, ma la richiesta da circa 30 milioni frenò tutto. Anche dopo il trasferimento al Galatasaray, l’ex capitano avrebbe valutato un affondo, prima del suo addio alla dirigenza che ha fatto definitivamente saltare la trattativa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, ecco perché Zaniolo al Milan sarebbe un colpo targato Paolo Maldini

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