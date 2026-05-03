Durante le recenti elezioni a Imola, Elly Schlein ha espresso il suo sostegno a Marco Panieri, sottolineando il suo ruolo come sindaco. Ha commentato che aver avuto un amministratore che rappresenta la buona politica ha avuto un impatto positivo sulla comunità, e ha affermato che desidera vederlo al lavoro per altri cinque anni. La campagna elettorale si è concentrata sul futuro amministrativo della città e sull’esperienza del primo cittadino uscente.

Imola, 3 maggio 2026 – "Avere un sindaco che è un esempio di buona politica fa tutta la differenza nel mondo nelle vite dei cittadini. Lo ha dimostrato negli ultimi cinque anni la squadra di governo di Marco Panieri a Imola ". Con queste parole la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, ha sostenuto oggi la ricandidatura del sindaco imolese uscente, in corsa per il bis alle elezioni comunali del 24-25 maggio. L’intervento è arrivato durante l’incontro pubblico con le candidate e i candidati della lista del Pd al centro sociale "La Stalla", che ha registrato oltre 200 presenze. " Ciao Imola, ciao Marco, andiamo a vincere. Sosteniamo questo grande sindaco – ha proseguito – e lo vogliamo per altri 5 anni perché ha lavorato bene, mettendo sempre al centro il noi e non l’io.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Imola, Elly Schlein tira la volata a Panieri: “Marco è stato un grande sindaco. Lo vogliamo per altri 5 anni”

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