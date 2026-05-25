Elezioni Imola Panieri stravince al primo turno | Risultato storico oltre le aspettative

Notizia in breve

Marco Panieri ha vinto le elezioni comunali di Imola al primo turno con un risultato che non si era mai visto prima. La sua candidata ha ottenuto più del 50% dei voti, evitando il ballottaggio. L’affluenza alle urne si è attestata intorno al 70%. Non sono stati registrati incidenti durante le operazioni di voto. I risultati sono stati ufficializzati questa mattina dall’Ufficio Elettorale. La vittoria rappresenta un cambiamento significativo per il consiglio comunale locale.