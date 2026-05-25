Elezioni Imola Panieri stravince al primo turno | Risultato storico oltre le aspettative
Marco Panieri ha vinto le elezioni comunali di Imola al primo turno con un risultato che non si era mai visto prima. La sua candidata ha ottenuto più del 50% dei voti, evitando il ballottaggio. L’affluenza alle urne si è attestata intorno al 70%. Non sono stati registrati incidenti durante le operazioni di voto. I risultati sono stati ufficializzati questa mattina dall’Ufficio Elettorale. La vittoria rappresenta un cambiamento significativo per il consiglio comunale locale.
Marco Panieri vince le elezioni comunali di Imola al primo turno con un risultato che non ha precedenti. Con 54 sezioni scrutinate su 62, il sindaco uscente raccoglie il 72,81% dei voti, pari a 19.121 preferenze. Un dato che secondo il consulente strategico della sua campagna Francesco Intini di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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