Napoli aperti i casting per la panchina | Allegri sfida Sarri il confronto

Da pianetamilan.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli sono stati avviati i casting per la posizione di allenatore della squadra di calcio. Tra i nomi sul tavolo c’è anche quello di Massimiliano Allegri, che si confronta con altri candidati, tra cui un ex allenatore molto noto. L’obiettivo è trovare un nuovo tecnico per la prossima stagione, ma ancora non sono stati annunciati nomi ufficiali o decisioni definitive. La società sta valutando diverse opzioni e ha avviato le procedure di selezione.

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Il nome di Massimiliano Allegri torna in discussione, ma lo fa in ottica Napoli. Sono giorni di fuoco, infatti, quelli in casa azzurra, con il futuro della panchina che entra sempre più nel vivo. Dopo la certezza legata all'addio di Antonio Conte, De Laurentiis ha deciso di accelerare i casting per regalare alla squadra una nuova guida tecnica e, tra i tanti nomi, è spuntato quello dell'attuale allenatore del Milan. Il primo nome finito sulla lista di De Laurentiis è quello di Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio, che ha militato al Napoli dal 2015 al 2018, è considerato un profilo ideale per l'identità tattica che riesce a dare alla squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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