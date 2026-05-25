Le trattative per la sostituzione dell’allenatore del Napoli sono in corso. Due nomi, Allegri e Italiano, sono al centro di un confronto per la guida tecnica della squadra. La decisione finale non è stata ancora presa, ma si continua a lavorare per definire il nuovo staff. La scelta riguarda la direzione da dare alla squadra nella prossima stagione.

La panchina del Napoli è pronta a cambiare volto. Dopo l’addio di Antonio Conte, ufficializzato ieri in conferenza stampa, Aurelio De Laurentiis deve ora scegliere l’allenatore a cui affidare il nuovo ciclo azzurro. La corsa, al momento, si sarebbe ristretta a due nomi: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Due profili diversi, ma entrambi ritenuti adatti a raccogliere un’eredità pesante e a guidare il Napoli nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club è pronto ad attendere gli sviluppi sulle rispettive panchine. Allegri resta infatti legato al Milan, mentre Italiano dovrà chiarire la propria posizione con il Bologna. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allegri o Italiano: sprint a due per la panchina del Napoli

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