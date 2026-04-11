Il presidente del Napoli ha commentato pubblicamente le caratteristiche di Scott McTominay, descrivendolo come un giocatore con una personalità molto forte, paragonandolo a un attore. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute del profilo del centrocampista, attirando l’attenzione anche al di fuori dei confini italiani. La conversazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle qualità dei giocatori del club.

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© Calcionews24.com - Napoli, De Laurentiis rivela: «McTominay è come un attore, ha una personalità pazzesca. Ho incontrato tante persone in 22 anni di calcio e lui…»

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McTominay: De Laurentiis svela come ha conquistato davvero il NapoliScott McTominay ha conquistato De Laurentiis e il Napoli con una personalità che il presidente descrive come rara nel calcio moderno.

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Nocerino: "Voglio allenare, Napoli è stato un sogno mancato" #SkySport #SkySerieA x.com