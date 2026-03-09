Avere Conte in panchina è una garanzia per De Laurentiis il terzo anno a Napoli è già scritto Repubblica

Il tecnico ha firmato con il Napoli per il terzo anno consecutivo, confermando la sua presenza sulla panchina partenopea. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una continuità rispetto alle stagioni precedenti. La conferma della sua permanenza è stata annunciata dal club e riguarda il proseguimento del rapporto già avviato.

Altro che crisi del secondo anno o allenatore con la valigia. Con il gruppo il rapporto è straordinario e si è cementato nelle colossali difficoltà degli ultimi mesi Repubblica Napoli, con Marco Azzi, ribadisce che non ci sono dubbi sul futuro di Antonio Conte che resterà a Napoli forte di un contratto che non prevede clausole di uscita e che è molto solido dal punto di vista economico. Il prossimo anno, Conte sarà ancora sulla panchina del Napoli. Altro che crisi del secondo anno o allenatore con la valigia. Conte è rimasto a Napoli anche durante il week-end, nonostante i tre giorni di vacanza premio concessi ai suoi giocatori. Con il gruppo il rapporto è straordinario e si è cementato nelle colossali difficoltà degli ultimi mesi, invece di deteriorarsi.

