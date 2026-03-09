Avere Conte in panchina è una garanzia per De Laurentiis il terzo anno a Napoli è già scritto Repubblica

Da ilnapolista.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico ha firmato con il Napoli per il terzo anno consecutivo, confermando la sua presenza sulla panchina partenopea. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una continuità rispetto alle stagioni precedenti. La conferma della sua permanenza è stata annunciata dal club e riguarda il proseguimento del rapporto già avviato.

Altro che crisi del secondo anno o allenatore con la valigia. Con il gruppo il rapporto è straordinario e si è cementato nelle colossali difficoltà degli ultimi mesi Repubblica Napoli, con Marco Azzi, ribadisce che non ci sono dubbi sul futuro di Antonio Conte che resterà a Napoli forte di un contratto che non prevede clausole di uscita e che è molto solido dal punto di vista economico. Il prossimo anno, Conte sarà ancora sulla panchina del Napoli. Altro che crisi del secondo anno o allenatore con la valigia. Conte è rimasto a Napoli anche durante il week-end, nonostante i tre giorni di vacanza premio concessi ai suoi giocatori. Con il gruppo il rapporto è straordinario e si è cementato nelle colossali difficoltà degli ultimi mesi, invece di deteriorarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

avere conte in panchina 232 una garanzia per de laurentiis il terzo anno a napoli 232 gi224 scritto repubblica
© Ilnapolista.it - Avere Conte in panchina è una garanzia per De Laurentiis, il terzo anno a Napoli è già scritto (Repubblica)

Articoli correlati

Leggi anche: Repubblica: “De Laurentiis-Conte fino al 2027. L’emergenza non spacca il Napoli”

Leggi anche: Repubblica: “Il Napoli fa quadrato dopo il ko. De Laurentiis e Conte ripartono”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Avere Conte

Temi più discussi: Da Verona a Verona, per Antonio Conte è un'altra storia; Conte con il centrocampo inedito Elmas Gilmour. La panchina è da Champions, con De Bruyne e Anguissa.; Napoli, i conti torneranno in rosso: costi a +100 milioni con Conte, il flop Champions e il rischio 4° posto cambiano la strategia di De Laurentiis sul mercato; Napoli, il futuro di Conte: resta fino al 2027. Il patto con ADL.

De Laurentiis blinda Conte: Orgoglioso di avere a fianco un uomo vero, le dimissioni sono una favolaIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis blinda la posizione di Antonio Conte sulla panchina: Leggo di dimissioni, una favola. Sono orgoglioso di avere al mio fianco un uomo vero come lui. fanpage.it

De Laurentiis su Conte: «Le dimissioni sono una favola, orgoglioso di avere al mio fianco un uomo come lui»Aurelio De Laurentiis ha confermato Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L’annuncio è arrivato in serata, al termine di una giornata con troppe voci sul futuro del condottiero azzurro, su X. La ... ilmessaggero.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.