A Palmi, la candidata dell'opposizione ha ottenuto il 58% dei voti, portando alla formazione di una nuova giunta. La vittoria ha superato le aspettative e ha determinato un cambiamento politico nella città. La candidata ha ottenuto il maggior numero di preferenze rispetto agli altri candidati. La composizione della nuova giunta sarà influenzata dall’esito elettorale, ma non sono stati comunicati dettagli sulle nomine o sui ruoli specifici.

? Domande chiave Chi è la candidata dell'opposizione che ha superato tutti i voti?. Come influenzerà il successo di La Capria la nuova giunta?. Quali liste garantiranno i dieci seggi alla coalizione di Calabria?. Perché il dissenso di Cardone potrebbe ostacolare le decisioni comunali?.? In Breve Solidea Schipilliti ottiene 698 preferenze, risultando la prima eletta assoluta tra tutti i candidati.. La coalizione di Calabria otterrà 10 seggi tra Palmi Migliore, Insieme, Partecipazione e Faro.. L'opposizione di Cardone e la lista Indietro non si torna assegneranno 6 seggi totali.. Domenico La Capria guida la lista Palmi Migliore con 526 preferenze per la maggioranza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palmi, trionfo di Calabria: il 58% dei voti lancia la nuova giunta

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