Palmi | Calabria lancia la sfida per il cambio di gestione

A Palmi, in Calabria, è stata presentata una nuova proposta politica che mira a cambiare la gestione dell'amministrazione comunale. La proposta è stata annunciata recentemente e coinvolge diverse forze politiche che intendono riformare l'attuale modo di gestire la città. La notizia si aggiunge a un quadro di continui cambiamenti nella politica locale e interessa direttamente i cittadini di Palmi.

La città di Palmi accoglie una nuova proposta politica che punta a trasformare la gestione amministrativa locale. Giovanni Calabria ha reso pubblica la sua intenzione di candidarsi alla carica di sindaco, portando con sé un passato professionale legato al servizio pubblico e all'impegno istituzionale. Questa mossa innesca un processo elettorale che vedrà il Movimento Faro schierarsi apertamente a sostegno della sua candidatura, promettendo un approccio basato sull'ascolto e sulla concretezza dei progetti per la comunità. L'annuncio, fatto nel pomeriggio del 12 marzo 2026, segna l'inizio di un percorso civico che mira a superare le logiche di contrapposizione tipiche delle campagne elettorali.