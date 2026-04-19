Telimar colpo di carattere a Bologna | trionfo decisivo per la salvezza

Il Telimar ha portato a casa una vittoria importante in trasferta contro la De Akker Bologna, con il punteggio di 21-14, nella ventiduesima giornata del campionato di A1. La partita si è svolta a Bologna, dove la squadra ha ottenuto un risultato che potrebbe influenzare la sua posizione in classifica finale. La sfida ha visto i giocatori impegnati in un confronto deciso e combattuto fino all'ultimo minuto.

Il Telimar sbarca a Bologna e conquista una vittoria fondamentale per la salvezza, battendo la De Akker Bologna con il punteggio di 21-14 nella ventiduesima giornata del campionato di A1. La prestazione dei palermitani, arrivata in un momento di estrema delicatezza dopo i recenti risultati negativi, segna un punto di svolta per il Club dell’Addaura, che ha saputo rispondere con compattezza alla sesta forza del torneo. Dominio tattico e solidità difensiva alla Carmen Longo. La sfida si è aperta con un momento di incertezza per il Telimar: il rigore calciato da Erdelyi non è andato a segno, permettendo alle padrone di casa di prendere l’iniziativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Telimar, colpo di carattere a Bologna: trionfo decisivo per la salvezza Notizie correlate Acr Messina, trionfo decisivo: Feola sblocca la salvezzaL’Acr Messina ha ottenuto un trionfo decisivo per la propria permanenza nella categoria, battendo il Ragusa con il punteggio di 1-0 in una sfida... Il Telimar torna alla vittoria, prova di carattere contro la Roma Vis NovaÈ un TeliMar che dà prova di grande carattere al ritorno in vasca dopo un mese e mezzo di pausa.